Вызвавшего гнев мексиканцев россиянина посадили почти на 40 лет

Россиянина Алексея Макеева в Мексике приговорили к тюремному заключению сроком 37,5 лет. Об этом сообщает прокуратура штата Кинтана-Роо.

Как отмечается, гражданина России обвинили в убийстве. На мексиканской территории он известен благодаря агрессивным роликам, оскорбляющим местных жителей. В 2017 году на Макеева напали, в результате столкновения один из мексиканцев был ранен, а затем скончался.

Уточняется, что, помимо тюремного срока, россиянин выплатить штраф, размер которого составляет примерно $22 тыс.

Ранее сообщалось, что россиянин Алексей Макеев, который находится в мексиканской тюрьме, был избит сокамерниками.