МЧС предупредило москвичей о смертельной погодной опасности

МЧС предупредило граждан о грозе и усилении ветра до 15 м/с в ближайшие часы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 16 июля, начиная с южных районов, в период с 17:00 до 22:00 в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам - соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что со второй половины 16 июля около 18.00 начнутся июльские дожди, которые продлятся 36 часов.