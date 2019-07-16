Как россияне отнеслись к переобучению пожилых людей, сообщили эксперты

Более половины россиян проголосовали за переобучение людей старшего возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Роструда «Работа в России».

Опрос показал, что 68,5% проанкетированных считают переобучение отличным шансом получить новые профессиональные навыки, 31% счел это вынужденной мерой, оставшиеся 18% сказали, что в пожилом возрасте получать образование уже поздно.

В топ областей для переобучения вошли финансовая и прикладная.

Ранее пенсионеры в России отказались копить на старость.