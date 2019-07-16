Пенсионеры в России отказались копить на старость

Большинство россиян признались в том, что не намерены откладывать деньги на пенсию. Об этом говорится в опросе, проведенном ВЦИОМ, передает РИА «Новости».

Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.

Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.

Как стало известно, большинство граждан полагают, что гарантом достойной пенсии являются госгарантии для накоплений и жесткий контроль за ними со стороны государства.

Ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили, что в результате перерасчета пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 руб.