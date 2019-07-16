Пенсионеры в России отказались копить на старость
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Большинство россиян признались в том, что не намерены откладывать деньги на пенсию. Об этом говорится в опросе, проведенном ВЦИОМ, передает РИА «Новости».
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Уточняется, что только 23% будущих пенсионеров рассчитывают на средства со своих вкладов.
Как стало известно, большинство граждан полагают, что гарантом достойной пенсии являются госгарантии для накоплений и жесткий контроль за ними со стороны государства.
Ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили, что в результате перерасчета пенсии малообеспеченных пенсионеров выросли на 523 руб.