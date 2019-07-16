Задержали снимавших сюжет о плохих дорогах в России журналистов

В Якутске сотрудники полиции задержали журналистов, которые снимали в администрации города сюжет о плохих дорогах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Как отмечается, журналисты устроили съемку без соответствующего разрешения со стороны мэра города Вилюйск.

Уточняется, что после дачи показаний их отпустили.

По словам журналистов, они опрашивали жителей города о состоянии дорог. К ним подошел участковый, сообщив, что на них поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города, и попросил пройти с ним в отделение полиции.

Журналисты отметили, что до этого они общались с мэром, однако тот изначально вел себя агрессивно и отказывался давать комментарии.

Причем, по словам самого мэра, это журналисты с самого начала вели себя недопустимо: не показали удостоверения, а после начали его снимать прямо на улице без разрешения.