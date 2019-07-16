Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали

В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что наркотики общим весом полкило преступник спрятал под парик.

Кроме того, 65-летний мужчина надел поверх парика шляпу, пытаясь обмануть правоохранителей.

Упоминается, что сотрудники полиции аэропорта Барселоны заприметили нервозность мужчины во время прохождения необходимых процедур проверки в аэропорту.

Провозимый кокаин оценили в €30 тысяч.

Правоохранительные органы рассказали, что мужчина прибыл из колумбийской Боготы.

Ранее сообщалось, что в британском парламенте нашли остатки кокаина.