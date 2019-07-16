МВД рассказало об увольнении сотрудников по делу Голунова

Представители МВД России подтвердили информацию об увольнении четырех сотрудников после уголовного дела в отношении журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что уволенные сотрудники работали в УВД по Западному административному округу столицы.

Кроме того, правоохранители были отстранены от работы по итогам служебной проверки.

Имена уволенных сотрудников и данные об их должностях не сообщаются.

Уточняется, что увольнение состоялось из-за несоблюдения регламента в работе: отказ в предоставлении Голунову адвоката, а также запрет на контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Ранее сообщалось, что уволенные из-за Голунова полицейские будут судиться с МВД.