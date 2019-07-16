Вторую группу косаток выпустили на волю из «китовой тюрьмы»

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Вторую группу косаток и белух выпустили на волю в Хабаровском крае из «китовой тюрьмы». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что морских животных отпустили в Охотское море.

11 июля состоялась погрузка косаток и белух в бухте Средняя.

Уточняется, что затем в течение пяти дней животных транспортировали до мыса Перовского, где затем отпустили на волю.

Ранее стало известно, куда направилась выпущенная из «китовой тюрьмы» первая группа косаток и белух.