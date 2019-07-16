В России может не остаться поваренной соли

Производителей могут обязать использовать йодированную соль при изготовлении продуктов питания, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект Минздрава.

Ведомство подготовило законопроект «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода», который должен решить проблему йододефицита у населения.

Согласно документу, с 1 июня 2020 года йодированную соль будут обязаны использовать производители хлебобулочных изделий. А с 1 июня 2022 года с использованием йодированной пищевой соли будут изготавливаться все продукты.

Подсчитано, что порядка 10–15% городских жителей имеют йододефицитные нарушения.

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