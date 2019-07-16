Уволенные из-за Голунова полицейские будут судиться с МВД

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Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Shamil Zhumatov/Reuters

В Москве из УВД ЗАО уволили трех сотрудников полиции, которые принимали участие в деле журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, пока неизвестно, о ком именно идет речь — об оперативниках или их коллегах, которые работали «в кабинетах».

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов были уволены из-за несоблюдения регламента в работе, а именно — не предоставили Голунову вовремя адвоката, а также не позволяли ему связываться с родственниками на протяжении долгого времени.

Причем, как подчеркивается, уволенные сотрудники полиции собираются судиться с МВД. По их мнению, они ничего не сделали такого, чтобы их уволили.

Ранее сообщалось, что пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова.

Журналиста Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но после многочисленных акций в его защиту корреспондента отпустили.