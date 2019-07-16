Уволенные из-за Голунова полицейские будут судиться с МВД
В Москве из УВД ЗАО уволили трех сотрудников полиции, которые принимали участие в деле журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как отмечается, пока неизвестно, о ком именно идет речь — об оперативниках или их коллегах, которые работали «в кабинетах».
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов были уволены из-за несоблюдения регламента в работе, а именно — не предоставили Голунову вовремя адвоката, а также не позволяли ему связываться с родственниками на протяжении долгого времени.
Причем, как подчеркивается, уволенные сотрудники полиции собираются судиться с МВД. По их мнению, они ничего не сделали такого, чтобы их уволили.
Ранее сообщалось, что пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова.
Журналиста Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но после многочисленных акций в его защиту корреспондента отпустили.