Уволенные из-за Голунова полицейские будут судиться с МВД

В Москве из УВД ЗАО уволили трех сотрудников полиции, которые принимали участие в деле журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, пока неизвестно, о ком именно идет речь — об оперативниках или их коллегах, которые работали «в кабинетах».

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов были уволены из-за несоблюдения регламента в работе, а именно — не предоставили Голунову вовремя адвоката, а также не позволяли ему связываться с родственниками на протяжении долгого времени.

Причем, как подчеркивается, уволенные сотрудники полиции собираются судиться с МВД. По их мнению, они ничего не сделали такого, чтобы их уволили.

Ранее сообщалось, что пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова.

Журналиста Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но после многочисленных акций в его защиту корреспондента отпустили.