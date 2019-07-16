Балерину из Москвы изнасиловал американец на курорте

Москвичка, которая занимается балетом и хип-хопом, была изнасилована двумя молодыми людьми во время отдыха в селе Дивноморское, которое входит в состав города-курорта Геленджик. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступление было совершено 19-летним гражданином США и 16-летним местным жителем.

По данным правоохранительных органов, молодые люди познакомились с 21-летней девушкой на улице. Затем они пригласили ее к себе в номер в гостинице, куда пришла ничего не подозревающая жертва.

Отмечается, что ночью 13 июля молодые люди стали приставать к потерпевшей, а затем совершили действия сексуального характера. В какой-то момент москвичке удалось вырваться и сбежать.