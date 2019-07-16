Обнаружена гигантская медуза размером с человека

В Британии у побережья графства Корнуолл люди смогли заснять гигантскую медузу. Фотографию у себя в инстаграме разместил один из пользователей. В его сторис также доступны отрывки из ролика.

На фото рядом с биологом по имени Лиззи Дейли плывет большая медуза корнерот.

На кадре видно, что морской обитатель ростом с женщины.

Как отмечается, размер такой медузы обычно не превышает 40 сантиметров в диаметре. Однако иногда она может вырасти до полутора метра в диаметре и 35 килограммов в весе.

Уточняется, что медузы живут, по большей части, в Черном, Азовском, Средиземном морях, а также в северо-восточной части Атлантического океана.

Ранее сообщалось, что мужчина выловил карпа весом 105 килограммов.