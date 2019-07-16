Почти 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 00.42, во Внуково задержано четыре рейсов и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано 12 рейсов и семь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса.