Грузия спасла Россию от радиации из Армении

Сотрудники службы госбезопасности Грузии арестовали на границе гражданина Армении, который пытался попасть в Россию с радиоактивным грузом. Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно полученным данным, гражданин Армении на грузовом микроавтобусе пытался перевезти через территорию Грузии в Россию коробки, в которых находилось радиоактивное вещество «торий».

Сообщается, что Тбилисский городской суд уже вынес решение по делу арестованного гражданина Армении. Его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что граждане Грузии напали на пограничников Азербайджана.