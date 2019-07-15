Москвичка умерла на массажном кресле

В московском медицинском центре во время массажа лица умерла 30-летняя Элина Бабичева, сообщает ТАСС.

«При осмотре в области лица и туловища <...> обнаружены многочисленные точечные раны, схожие со следами уколов медицинской иглой», — сообщила представитель СК по Москве Юлия Иванова.

Косметолог, которая делала массаж сказала, что иных процедур клиентке не проводила. На массажном столе у девушки внезапно начались судороги, а изо рта пошла пена. Она скончалась за несколько минут, утверждает медработник.

По факту случившегося начата проверка. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк.