Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний

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Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что защита ходатайствует в Следственный комитет о проведении о проведении автороведческой экспертизы первых показаний сестер, данных 28 и 29 июля 2018 года.

Адвокат ссылается на экспертное исследование, которое выявило, что все три протокола допроса девушек являются практически полностью идентичными.

Защита также добавила, что один человек является автором всех протоколов.

По мнению юриста, сначала были составлены показания Марии, затем Ангелины, а из них Крестины, при условии, что Мария в ходе следственных разбирательств была признана невменяемой в момент убийства отца Михаила Хачатуряна. Это означает, что она не могла давать показания относительно всех событий дня убийства.

Так, если следствие удовлетворит ходатайство, то показания, на которых строятся обвинения, будут считаться недействительными.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян.