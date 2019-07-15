Турчинов оценил шансы Украины на новый майдан

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что третьего «майдана» Киев не переживет. Об этом заявил в интервью украинским СМИ.

По его мнению, этого нельзя допустить, так как страна имеет небольшой запас прочности.

Он посоветовал новой власти перейти от популизма к «профессиональной работе».

Турчинов отметил желание новой власти «люстрировать полстраны» или создать «экономическое чудо».

Он отметил, что тот, кто делает ставку на чудеса — получает разочарование.