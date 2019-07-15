Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе

Погода будет налаживаться в Центральной части России на этой неделе, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Об этом сообщает «Российская газета».

В Москве потепление будет крайне неустойчивым. Погода будет колебаться от 20-22 °C до 25.

Отмечается, что жары ожидать не стоит как в Москве, так и в остальной Центральной части страны.

На Севере погода будет не выше 15-17 °C. В Мурманской области дневная температура не будет подниматься выше 10 °C.

В Поволжье температура воздуха будет достигать 35 °C.

Жаркий июль будет на Урале и в Сибири. В Челябинской области жара будет до 33 °C, а в Алтайском крае до 32 °C.

Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область. Порыв ветра будет достигать 25 м/с. Погода сохранится на уровне 28-32 °C.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +22°С.