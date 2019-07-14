Найден мертвым сотрудник ФСО, сообщили СМИ

На яхте московского адвоката был найден мертвым 48-летний сотрудник ФСО. Об этом сообщает телеграм-канала Baza.

Отмечается, что инцидент произошел 13 июля в столичном яхт-клубе. Когда сотрудник ФСО плохо себя почувствовал, судно направилась к берегу, но мужчин умер до того, как яхта причалила.

По предварительным данным смерть была ненасильственной. Медики обнаружили у мужчины сердечно-сосудистую недостаточность.

Ранее сообщалось, что федеральный судья найдена мертвой в центре Волгограда.