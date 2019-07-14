В Нью-Йорке пропал свет

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Лампочка в подвале — убежище жителей поселка Спартак Донецкой области, где они укрываются от... Лампочка в подвале — убежище жителей поселка Спартак Донецкой области, где они укрываются от...
Лампочка в подвале — убежище жителей поселка Спартак Донецкой области, где они укрываются от...
Сергей Аверин/РИА «Новости»

В нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным телеканала, перебои с подачей электричества затронули почти 40 тыс. потребителей.

В настоящее время специалисты пытаются наладить подачу электричества.