Россияне высказали свое неоднозначное отношение к Грузии
Опрос показал, что каждый второй россиянин считает, что гражданам России сейчас опасно находиться на грузинской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что при этом более 60% людей в России считают, что большинство грузин положительно относится к туристам из России.
Опрос показал, что не желающих посещать Грузию (42%) оказалось больше, чем тех, кто хотел бы посетить страну(41%).
Кроме того, в России 15% туристов уже бывали в грузинском путешествии.
Также исследование выявило, что 27% граждан России читают Грузию безопасной для них, а 14% — что грузины относятся к россиянам плохо.
Ранее сообщалось, что в Грузии оценили потери в случае российского эмбарго.