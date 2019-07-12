Россияне высказали свое неоднозначное отношение к Грузии

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Опрос показал, что каждый второй россиянин считает, что гражданам России сейчас опасно находиться на грузинской территории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что при этом более 60% людей в России считают, что большинство грузин положительно относится к туристам из России.

Опрос показал, что не желающих посещать Грузию (42%) оказалось больше, чем тех, кто хотел бы посетить страну(41%).

Кроме того, в России 15% туристов уже бывали в грузинском путешествии.

Также исследование выявило, что 27% граждан России читают Грузию безопасной для них, а 14% — что грузины относятся к россиянам плохо.

Ранее сообщалось, что в Грузии оценили потери в случае российского эмбарго.