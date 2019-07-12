Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Составлен рейтинг российских вузов, чьи студенты-выпускники получают самые высокие зарплаты. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что исследование проводилось по факультетам, которые выпускают специалистов в области экономики и финансов, и студентов, получивших высшее образование в 2013-2018 годах.
Так рейтинг возглавила Высшая школа экономики и МГИМО, чьи выпускники получают около 110 тыс. руб.
Следом идет МГУ имени Ломоносова с зарплатами выпускников около 100 тыс. руб.
За ним обозначились РАНХиГС и Финансовый университет с показателями средней зарплаты выпускников в 98 и 90 тыс. руб.
Самые маленькие зарплаты в 54 тыс. руб. ожидают студентов Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета.
Ранее сообщалось, что был составлен рейтинг 100 лучших вузов России.