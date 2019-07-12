Украина назвала позорным решение РФ по «Всемирному конгрессу украинцев»

В украинском МИД выразили свой протест против решения Генпрокуратуры России признать «нежелательной» деятельность в стране канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев». Об этом сообщает «112 Украина».

По мнению МИД Украины, российская сторона показала «неизменные репрессии против общественных организаций украинского меньшинства на территории России».

В ведомстве подчеркнули, что считают, что «Всемирный конгресс украинцев», который зарегистрирован в Канаде, является угрозой для конституционного строя и безопасности России, поэтому его якобы назвали «нежелательным».

Ведомство пообещало принять ответные шаги на «это позорное решение». Украинский МИД призвал другие страны назвать такое решение России «дерзким нарушением прав человека» и украинского меньшинства на территории России. Также Украина выступила за усиление «дипломатического давления» на страну в отместку за такое решение.

Ранее сообщалось, что «Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России.

Как отмечается, такое заявление было сделано после того, как российская генпрокуратура изучила материалы, поступившие в ведомство в четверг, 11 июля.