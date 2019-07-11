Адвокат внес ясность в ситуацию с делом против отца сестер Хачатурян

Адвокат Ярослав Пакулин отреагировал на распространившуюся в СМИ информацию о том, что против Михаила Хачатуряна завели отдельное дело. Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, данная информация не соответствует действительности.

Он уточнил, что пока никакого дела не возбудили, а лишь выделили в отдельное производство.

«После выяснения позиции родственников будет решаться вопрос о возбуждении дела», — подчеркнул Пакулин.

Уточняется, что сотрудники следствия выделили материалы по статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».

Если признаки преступления подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян.