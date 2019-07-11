35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
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Канадский самолет совершил экстренную посадку на Гавайских островах из-за турбулентности. Об этом сообщает CBC.
Как отмечается, пострадали не менее 35 человек.
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Как подчеркивается, все пострадавшие получили несущественные травмы. Всего на борту лайнера находились 284 человека.
Ранее сообщалось, что Boeing 737 с аварийной ситуацией на борту экстренно сел во Внуково.