Неизвестные попытались проникнуть на ядерный объект в США

Два человека предприняли попытку пробраться на территорию исследовательского центра с ядерным реактором «Вальеситос» под Сан-Франциско в штате Калифорния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по ядерному регулированию США.

Как отмечается, данный центр является атомным объектом закрытого режима, и на нем используется высокообогащенный уран.

Уточняется, что двое человек перелезли через ограждение, однако попытались убежать, когда к ним начали приближаться охранники.

Однако им не удалось перелезть через второе ограждение и войти в какое-либо здание. Вскоре они были задержаны охраной.

Ранее сообщалось, что мужчина задержан за попытку перелезть через ограду Белого дома.