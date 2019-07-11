СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

СК России возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян Михаила по статье связанной с действиями сексуального характера, сообщает ТАСС.

Трех девушек обвиняют в его убийстве.

По данным источника, в отдельное производство выделены материалы по факту совершения им преступлений против своих дочерей.

Следствие считает, что его действия можно квалифицировать по статьям об истязании, насильственных действиях сексуального характера, а также понуждению к сексу.

Ранее была раскрыта переписка сестер Хачатурян перед убийством отца.