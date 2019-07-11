СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян
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СК России возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян Михаила по статье связанной с действиями сексуального характера, сообщает ТАСС.
Трех девушек обвиняют в его убийстве.
По данным источника, в отдельное производство выделены материалы по факту совершения им преступлений против своих дочерей.
Следствие считает, что его действия можно квалифицировать по статьям об истязании, насильственных действиях сексуального характера, а также понуждению к сексу.
Ранее была раскрыта переписка сестер Хачатурян перед убийством отца.