Мужа укравшей 20 млн рублей кассирши отправили под домашний арест

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что мужа кассирши, которая похитила 20 млн рублей в одном из банков в Салавате, отправили под домашний арест. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, подсудимый должен будет находиться под домашним арестом два месяца.

Она добавила, что его осудили по статье «Кража».

Представитель МВД также добавила, что с задержанным провели следственные действия по месту совершения преступления в Салавате.

Ранее была раскрыта роль мужа укравшей 20 млн рублей кассирши.