РПЦ оскорбилась божественной шаурмой

Представительство Русской православной церкви в Перми выразило недовольство рекламой «божественной шаурмы», которая появилась в городе. Об этом сообщает РИА «Новости».

На рекламном билборде изображена полуобнаженная девушка со скрещенными на груди руками с божественно вкусной шаурмой. За спиной у нее также изображены шаурма-крылья.

Отмечается, что пермская епархия выразила готовность идти в правоохранительные органы и подавать заявление на владельцев кафе.

Секретарь епархии Андрей Литовка рассказал, что в епархию массово поступают телефонные звонки с жалобами на оскорбляющую их чувства рекламу.

Кроме того, совладетельница кафе заявила, что такой образ для рекламы был выбран специально, поскольку он не является тривиальным.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский накормил шаурмой гостей съезда своей политической партии «Слуга народа».