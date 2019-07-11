Названа причина взрыва в жилом доме в Москве
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Причиной взрыва в жилом дома на северо-востоке Москвы стала ошибка рабочих, передает ТАСС.
Как сообщил источник в экстренных службах, велись сварочные работы на одном из этажей.
Как сообщило ГУ МЧС по Москве, разрушений в результате взрыва не обнаружено.
Отмечается, что взорвались два баллона с газовоздушной смесью, после этого произошла вспышка пара без последующего горения.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло в 12-этажном панельном доме по адресу проезд Бестужевых в доме 12.