Названа причина взрыва в жилом доме в Москве

Причиной взрыва в жилом дома на северо-востоке Москвы стала ошибка рабочих, передает ТАСС.

Как сообщил источник в экстренных службах, велись сварочные работы на одном из этажей.

Как сообщило ГУ МЧС по Москве, разрушений в результате взрыва не обнаружено.

Отмечается, что взорвались два баллона с газовоздушной смесью, после этого произошла вспышка пара без последующего горения.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в 12-этажном панельном доме по адресу проезд Бестужевых в доме 12.