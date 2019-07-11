Взрыв в жилом доме в Москве

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Взрыв произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы, передает ТАСС.

Взорвался баллон с газом.

«Происходит факельное горение кислородного баллона на лестничной клетке», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Идет эвакуация жильцов дома.

ЧП произошло в 12-этажном панельном доме по адресу проезд Бестужевых в доме 12.