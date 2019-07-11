Южную Осетию оскорбило грузинское вино

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Представители посольства Южной Осетии в Москве возмутились изображенной карты Грузинской ССР с включенной в нее территории Южной Осетии и Абхазии на бутылке грузинского вина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Члены дипломатического ведомства назвали необоснованным включение земель регионов в состав Грузии.

По мнению посольства Южной Осетии, в связи с последними событиями в Грузии «подобная наглость не может не вызывать возмущения».

Дипломаты отметили, что сейчас в Грузии русофобство и оскорбительные заявления в адрес других народов являются нормальными и поддерживаются политикой властей.

В ведомстве подчеркнули, что по грузинским законам изображение такой карты является уголовно наказуемым.

Ранее гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию.