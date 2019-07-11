Сбой произошел на синей ветке метро Москвы

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

На Филевской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов, передает «Москва 24».

Сообщается, что движение поездов было приостановлено от станции «Киевская» до станции «Международная».

В твиттере метро пояснили, что интервалы движения были кратковременно увеличены из-за высадки пассажиров.