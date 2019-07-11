Националисты требуют наказать телеканал NewsOne за телемост с Россией

Националисты потребовали от президента Украины Владимира Зеленского и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины наказать телеканал NewsOne за телемост с Россией, передает «Украина.ру».

Они требуют отобрать лицензию у NewsOne и наказать сотрудников.

Ранее NewsOne выдвинул ультиматум властям Украины после отмены телемоста с Россией.

Позже стало известно, что телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении.