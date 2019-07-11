Жилой дом на Камчатке пополз из-за аномальной жары

На Камчатке в селе Аянка один из жилых домов 70-х годов прошлого века стал деформироваться из-за жаркой погоды в зоне вечной мерзлоты, сообщили в пресс-службе правительства края.

Стоит отметить, что сам двухэтажный дом был сделан из дерева. По данным издания, из-за погодных скачков произошло смещение свая и фундамент дома «пополз». Всех жильцов, а это 51 человек, срочно эвакуировали. В настоящее время люди вынуждены проживать у родных и близких.

По словам губернатора региона Владимира Илюхина, в ближайшее время планируется провести комплексный осмотр дома и найти точную причину изменения дома. После выводов специалистов будет приниматься решение о строительстве нового дома или ремонте старого.

«Как только я получу результаты экспертизы и предложения... мы примем решение о дальнейших действиях», — подчеркнул Илюхин.

Накануне, 10 июля, в Аянке температура воздуха на солнце превышала 50℃.