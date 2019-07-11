В посольстве РФ прояснили данные о задержании россиян в Уругвае

Пресс-секретарь российского посольства в Уругвае Василиса Фофанова рассказала, что в стране, по предварительным данным, задержали не двух, а трех россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

В посольстве отметили, что о задержании россиян стало известно только полчаса назад по электронной почте. В настоящее время в посольстве выясняют все детали инцидента.

«В связи с чем их задержали, мы пока не знаем», — добавила Фофанова.

Ранее сообщалось, что Интерпол задержал россиян в Уругвае. Их подозревают в содействии сокрытия из тюрьмы итальянского мафиози Рокко Морабито, пишет Ecos.

Сам Морабито, который был задержан в Уругвае в 2017 году, в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по обвинению в торговле наркотиками.

В настоящее время полиция продолжает его поиски.