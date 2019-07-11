Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 00.22, во Внуково задержано шесть рейсов и один отменен. В аэропорте Домодедово задержано 10 рейсов и девять отменено.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский и Шереметьево — нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что осень летом предрекли в Москве.