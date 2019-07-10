Задушенную девушку нашли в отеле в Новой Москве

В отеле, расположенном в Новой Москве, 10 июля обнаружили задушенную девушки. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на ГСУСК России по Москве.

Сообщается, что тело нашли в номере. Погибшей стала девушка 1996 года рождения. У нее были обнаружены следы насильственной смерти. На данный момент следователи и криминалисты выясняют обстоятельства случившегося инцидента. Они допрашивают работников отеля и просматривают камеры видеонаблюдения.

По информации, поступившей от следствия, уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Ранее сообщалось о том, что телевизор стал причиной смерти россиянки.