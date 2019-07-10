В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в июле

Заместитель руководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что во многих регионах России температура этим летом имеет сильные отличия от нормы. Его слова приводит РИА «Новости».

Согласно информации синоптика, температурный фон на территорию России еще весной пришел из Индии, Пакистана и Ирана, где находятся тропики и субтропики. Кроме того, африканская погода наступила на юге Красноярского края, Омска и Новосибирска.

Отмечается, что эпицентр аномальной жары расположен в Тыве. Там столбик термометра доходит до отметки в 35 градусов, что превышает обычные показатели на 7-10 пунктов.

Кроме того, аномальное похолодание сейчас зафиксировано в Европейской части России. К примеру, в Москве столбик термометра опустился на полтора градуса ниже нормы.

Ранее сообщалось, что в августе россиян ждет непривычная прохлада и аномальная жара.