Россиянина оштрафовали за оскорбление главы региона в инстаграме

Суд Ижевска оштрафовал местного жителя за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова на своей страничке в инстаграме на 30 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что молодой человек «распространил информацию, адресованную пользователю соцсети главе Удмуртии Александру Бречалову, содержащую текст с использованием ненормативной лексики», которая оскорбляет действующую власть, а также человеческое достоинство.

Подсудимый признался в содеянном, а также извинился за случившееся. На заседании он отсутствовал.

В управлении судебного департамента республики пояснили что суд назначил «наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей».

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