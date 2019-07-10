Скорая за 2 часа не успела доехать до женщины, зарезанной мужем при сыне

К жительнице Челябинской области, которой 7 июля в присутствии маленького сына нанес ножевые ранения ее муж, в течение 1 часа 40 минут добиралась скорая помощь, но было уже поздно. Об этом сообщает «РенТВ».

По имеющейся информации, женщина скончалась от потери крови. Помимо мальчика, у погибшей есть еще двое детей. Их забрала к себе мать убитой женщина.

Как отмечается, убийцу уже поймали и поместили под стражу. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что безногая россиянка многочисленными ударами ножа заколола мужа-тирана.