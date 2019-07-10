Акимов сориентировал по срокам выдачи электронных паспортов

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Вице-премьер Максим Акимов назвал возможные сроки введения в России электронных паспортов. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, процесс будет осуществляться аккуратно, с учетом желаний россиян. При этом речь идет нескольких этапах, так как кому-то нужно будет менять паспорт, кто-то получит его впервые, а кто-то сменит обычный документ на цифровой.

«…[2022 год — ] это срок, который обсуждается, и решение по нему пока не принято», — сказал Акимов.

Уточняется, что желающие сохранить бумажный паспорт смогут это сделать.

Ранее сообщалось, что правительство страны рассмотрит три концепции, предполагающие введение электронного паспорта. В частности один из вариантов не предусматривает физического носителя. Уточняется, что тестирование электронных удостоверений личности должно начаться в 2020 году, а окончательный переход должен завершиться к концу 2028 года.