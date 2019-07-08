Украина передаст Нидерландам материалы по делу о крушении MH17

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Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что украинское государство начало процедуру передачи Нидерландам материалов дела по крушению Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом он рассказал в фейсбуке.

Он напомнил, что еще два года назад министры юстиции двух стран подписали соглашение, согласно которому они будут совместными усилиями расследовать сбивание Boeing-777 рейса МН17.

«Сегодня соглашение уже действует — Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства с Украины», — отметил Петухов.

Он добавил, что значимость данного соглашения увеличится после начала судебного разбирательства 9 марта 2020 года.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Ранее была объявлена дата суда по делу о крушении МН17.