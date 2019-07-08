В Германии испугались «плавающего Чернобыля» России

В августе Россия должна начать эксплуатацию первой в мире плавающей атомной электростанции (АЭС). Как пишет Handelsblatt, защитники окружающей среды обеспокоены тем, что она может стать «плавающим Чернобылем». Речь идет об атомном плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов», работы по строительству которого находятся на завершающей стадии. В настоящее время он стоит на якоре в Мурманске.

Отмечается, что критики проекта говорят о возможной катастрофе, которая может разразиться в Северном Ледовитом океане. В августе АЭС, длина которой составляет 144 м, а ширина — 30 м, должна буде преодолеть около 4 тыс. км до города Певек в Чукотском автономном округе. Это является частью плана российского правительства по возрождению удаленного, но богатого природными ресурсами региона. Точных данных о стоимости проекта нет, но его мощность составляет около 70 МВт и может обеспечить город, в котором живут около 100 тысяч человек.

Газета подчеркивает, что в то время, как Германия отказывается от использования атомной энергии, российская сторона идет по другому пути. В настоящее время в стране более 30 АЭС, а власти масштабно инвестируют в строительство новых электростанций такого типа.