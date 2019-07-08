Гей-парад в Тбилиси перенесли после скандала с «Рустави-2»
Один из лидеров ЛГБТ-организации «Тбилиси прайд» Георгий Табагари проинформировал об отмене акции движения, которая должна была состояться 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, несмотря на отмену мероприятия, участники ЛГБТ-движения не отказались от идеи проведения «Марша достоинства».
«Мы не будем проводить акцию у здания МВД, так как это связано с угрозами в адрес членов нашей организации», — заявил Табагари.
Уточняется, что перед зданием МВД страны собрались радикально настроенные мужчины, намеренные воспрепятствовать проведению «аморального» мероприятия.
Ранее сообщалось, что многие жители Грузии критически отнеслись к инциденту с оскорблением российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави-2».