Гей-парад в Тбилиси перенесли после скандала с «Рустави-2»

Один из лидеров ЛГБТ-организации «Тбилиси прайд» Георгий Табагари проинформировал об отмене акции движения, которая должна была состояться 8 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, несмотря на отмену мероприятия, участники ЛГБТ-движения не отказались от идеи проведения «Марша достоинства».

«Мы не будем проводить акцию у здания МВД, так как это связано с угрозами в адрес членов нашей организации», — заявил Табагари.

Уточняется, что перед зданием МВД страны собрались радикально настроенные мужчины, намеренные воспрепятствовать проведению «аморального» мероприятия.

Ранее сообщалось, что многие жители Грузии критически отнеслись к инциденту с оскорблением российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави-2».