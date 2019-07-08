Житель Башкирии пришел в полицию после совершения тройного убийства

В управлении СК по Башкирии проинформировали о жителе региона, который обратился в правоохранительные органы и сознался в совершении тройного убийства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент произошел 5 июля на территории семейного домовладения, расположенного в одном из сел Кугарчинского района.

«Молодой человек 25 лет сообщил полиции, что нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 59-летний отец молодого человека попытался скрыться на территории соседского участка, но тот смог его догнать и нанести несколько ударов ножом. Все пострадавшие умерли на месте из-за ранений. В настоящее время подозреваемый задержан, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что суд Карымского района Забайкальского края дал безногой женщине, которая зарезала мужа-садиста, 1,5 года ограничения свободы.