Мужчина избил полицейского антенной от автомобиля ДПС

В Саратове мужчина напал на сотрудника полиции и избил того антенной от автомобиля ДПС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.

Как отмечается, водитель вез супружескую пару домой. Причем 24-летний пассажир был в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и не мог успокоиться.

По этой причине водитель остановился у экипажа ДПС и попросил что-нибудь предпринять.

На просьбу инспектора выйти из машины, мужчина набросился на него с кулаками, но не смог ударить.

После этого пассажир подбежал к служебному автомобилю ДПС, вырвал из него радиоантенну и нанес инспектору один удар в область виска.

В результате, инспектор получил травму, а мужчину задержали.