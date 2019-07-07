Мужчина избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
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В Саратове мужчина напал на сотрудника полиции и избил того антенной от автомобиля ДПС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.
Как отмечается, водитель вез супружескую пару домой. Причем 24-летний пассажир был в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно и не мог успокоиться.
По этой причине водитель остановился у экипажа ДПС и попросил что-нибудь предпринять.
На просьбу инспектора выйти из машины, мужчина набросился на него с кулаками, но не смог ударить.
После этого пассажир подбежал к служебному автомобилю ДПС, вырвал из него радиоантенну и нанес инспектору один удар в область виска.
В результате, инспектор получил травму, а мужчину задержали.