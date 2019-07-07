Зеленский назвал условие ремонта моста между Украиной и ЛНР

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, Украина приступит к реставрации моста после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.

«Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем», — отметил Зеленский.

Он также добавил, что хочет восстановить данный мост и уже ищет деньги для этого.

При этом он подчеркнул, что, пока мост будет строиться, людям предоставят возможность пересекать линию разграничения.

Ранее штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность».