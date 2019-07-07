Зеленский назвал условие ремонта моста между Украиной и ЛНР
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По его словам, Украина приступит к реставрации моста после того, как ополченцы отодвинут свои укрепления вглубь.
«Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что хочет восстановить данный мост и уже ищет деньги для этого.
При этом он подчеркнул, что, пока мост будет строиться, людям предоставят возможность пересекать линию разграничения.
Ранее штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность».