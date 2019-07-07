Запутавшийся в колготках ребенок задохнулся
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В Уфе в Башкирии 6-летний мальчик запутался в колготках и задохнулся. Об этом сообщает РИА «Новости».
По предварительным данным, ребенок умер в результате несчастного случая, запутавшись головой в колготках.
«Проверяем информацию, что он воспитывался в многодетной семье», — заявил собеседник агентства.
На настоящий момент проводится доследственная проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что ребенок погиб, засунув голову в забор в детском саду.