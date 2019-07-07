Запутавшийся в колготках ребенок задохнулся

В Уфе в Башкирии 6-летний мальчик запутался в колготках и задохнулся. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, ребенок умер в результате несчастного случая, запутавшись головой в колготках.

«Проверяем информацию, что он воспитывался в многодетной семье», — заявил собеседник агентства.

На настоящий момент проводится доследственная проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб, засунув голову в забор в детском саду.