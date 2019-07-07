Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом коэффициент рождаемости вырос только в семи российских регионах.

По словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергея Рыбальченко, сложившуюся ситуацию можно объяснить несколькими причинами.

Во-первых, уменьшилось число женщин в активном репродуктивном возрасте, который составляет 20-29 лет.

Во-вторых, многие пары откладывают рождение ребенка из-за финансовой нестабильности.

Он также отметил, что средний возраст рождения ребенка вырос до 28 лет.

Ранее сообщалось, что в России испугались катастрофической потери населения.